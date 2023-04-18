Торік не було рамкової програми, тож це ускладнило для донорів надання коштів.

Нова програма МВФ для України забезпечить більшу передбачуваність щодо надходження коштів міжнародних донорів і, на відміну від минулого року, дозволить уникнути рішень, пов’язаних із затримками.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю "Голосу Америки", зазначивши при цьому, що МВФ нещодавно оголосив новий пакет для України.

"Обсяг пакета становить $115 млрд. Це важливо. Внесок МВФ до цього пакету - $15,6 млрд. Чому я це розрізняю? Бо це програма на чотири роки. Ми готуємось фінансувати макростабільність України впродовж чотирьох років. Ця програма мобілізує очікування донорів щодо надходження коштів", - зазначив директор Європейського департаменту МВФ.

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Кеммер нагадав, що торік не було рамкової програми, тож це ускладнило для донорів надання коштів.

"Як ви знаєте, минулого року була надзвичайна підтримка донорів та фінансування МВФ для України, але не було рамкової програми, тож це ускладнило для донорів надання коштів, а для українських урядовців – прийняття рішень, бо завжди була непевність щодо того, коли прийдуть кошти. Тепер є стабільність, існує рамкова програма і пов’язане з нею фінансування, на яке може покладатись країна", - заявив Кеммер.

Допомога Україні

18 травня 2023 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що навіть за найгрішого сценарію Україна отримає $140 мільярдів. Голова Нацбанку підкреслив, що Україна отримає допомогу за будь-якого сценарію.

За словами Пишного, програма має певну особливість. По-перше, це унікальна історична програма, яка змогла відбутися лише після того, як Міжнародний валютний фонд переглянув свою кредитну політику. Це безпрецедентна річ. Україна перша скористалася цією програмою підтримки в умовах високої невизначеності, пов'язаної із впливом зовнішніх екзогенних факторів.

Друга особливість полягає в тому, що Україна буде отримувати фінансову підтримку як за базового сценарію розвитку подій, так і за негативного. І це велике досягнення, тому що за негативного сценарію, для повноти програми і цей варіант було прораховано. Пакет фінансової підтримки у 4-річному горизонті буде складати біля $140 млрд".

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