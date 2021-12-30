Станції до 150 кВт, введені в експлуатацію в 2019 році, отримають "зелений" тариф у розмірі 5,03 грн за кВт-год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії з 1 січня 2022 року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 грудня.

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме 5,03 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році.

Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року, тариф становитиме 3,77 грн за кВт-год (без ПДВ). На електроенергію, вироблену з комбінованих вітро-сонячних систем, тариф 3,78 грн за кВт-год.

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Тариф на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитиме 3,81 грн за кВт-год (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року, "зелений" тариф становитиме 3,21 грн за кВт-год (без ПДВ).

Тариф на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитиме 5,37 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн за кВт-год (без ПДВ) – для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

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Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи: 4,62 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн за кВт-год до 7,55 грн за кВт-год (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Головним механізмом для стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні є "зелені" тарифи - спеціально високі (вище, ніж в інших видів генерації), затверджені законом ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.

У Міністерстві енергетики розробили законопроект, який пропонує альтернативу "зеленому" тарифу, що передбачає фіксовані виплати виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії.