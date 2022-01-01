Найвищий тариф у розмірі 1,99 грн за куб. метр затвердили для споживачів семи газорозподільних компаній.

В Україні з 1 січня 2022 року починають діяти нові тарифи на розподіл газу для побутових споживачів.

Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила на засіданні 22 грудня.

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Найвищі тарифи у розмірі 1,99 грн за куб. м затвердили для споживачів "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" та "Чернівцігаз". У порівнянні з нинішніми тарифами підвищення становить від 10% до 15%.

Найнижчі тарифи були встановлені для "Київгаз" – 0,32 грн за куб. м, "Харківміськгаз" – 0,43 грн за куб. м, "Кременчукгаз" – 0,46 грн за куб. м, "Криворіжгаз" – 0,53 грн за куб. м та "Черкасигаз" – 0,57 грн за куб. м. В цьому випадку підвищення становить від 4% до 16%.

Водночас для деяких споживачів регулятор знизив тарифи: для "Дніпрогаз" - з 0,93 до 0,90 грн за куб. м (-3%); "Кіровоградгаз" - з 1,60 до 1,49 грн за куб. м (-7%); "Маріупольгаз" - з 1,53 до 1,45 грн за куб. м (-5,5%); "Тернопільміськгаз" - з 0,88 до 0,80 грн за куб. м (-9%); "Херсонгаз" - з 1,68 до 1,62 грн за куб. м (-4%); "Хмельницькгаз" - з 1,66 до 1,54 грн за куб. м (-7%); "Шепетівкагаз" - з 1,09 до 1,06 грн за куб.м (-3%) та інших.

Всі тарифи вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).

При цьому ціна на газ для населення залишить незмінною до кінця дії фіксованого тарифу - 30 квітня 2022 року. У подальшому тарифи можуть підвищити через суттєве зростання ціни на газ на європейських біржах.

Розподіл газу в Україні:

У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.