Станом на 1 липня в Україні проживало 41,383 млн осіб.

За січень-червень цього року населення України скоротилося ще на 205,2 тис. осіб – станом на 1 липня в державі проживало 41,383 млн осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Кількість померлих за вказаний період сягнула 349 тис. осіб, хоча в січні-червні 2020 року цей показник був нижче – 287 тис. людей.

При цьому народилося 132,6 тис. дітей, що на 6,5 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає кількість живонароджених: на 100 померлих – 38 живонароджених.

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Також у січні-червні в Україну прибуло 197,8 тис. осіб – на 30,5 тис. більше, ніж за 6 місяців минулого року.

Країну при цьому покинули 186,5 тис. осіб – на 26,8 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованих Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, чисельність населення України в 2020 році зменшилася на 314,1 тис. осіб і на 1 січня 2021 року становила 41 млн 588 тис. жителів.

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Автор: Катерина Жирій