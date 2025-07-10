Концепція уряду передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів.

Відбудова та модернізація України, за оцінками української влади, буде коштувати 1 трильйон доларів на період у 14 років.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

Він зазначив, що концепція уряду передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів.

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"Перший - це "Фонд Україна" на 540 млрд доларів, адже саме стільки за оцінкою Світового банку коштуватиме відбудова України. Цей фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини", - написав Шмигаль.

Другий фонд – це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів. За словами прем’єра, це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

Він також окреслив також два стратегічних завдання: підтримувати і посилювати санкційний тиск на РФ, а також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаними з нею викликами.

"Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році", - наголосив очільник Кабміну.

Щодо залучення фінансової підтримки на 2026-й та 2027-й роки, Шмигаль повідомив, що Україна готується до різних сценаріїв. Зокрема, європейським партнерам пропонується інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії.

"Військові видатки зараз складають 100-120 млрд доларів. В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", - зазначив прем’єр.

Потреби на відновлення України

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що його країна виділить 300 мільйонів євро на підтримку відновлення України у 2025 і 2026 роках.

В межах цього пакета заходів уряд Нідерландів у 2025 році витратить 52 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання в Україні. Ще 30 мільйонів євро виділять на підтримку голландських компаній та організацій, що сприяють відновленню та сталому розвитку країни.

Євросоюз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України, повідомляв Bloomberg. Якщо країни-члени ЄС погодяться на створення такого фонду в рамках бюджетних переговорів, його фінансування почнеться у 2028 році, "щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні".

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