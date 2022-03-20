Громадян закликають реагувати та негайно повідомляти про такі випадки.

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Безумовно, будь-які такі дії (завищення цін у продуктових і аптечних мережах - УНІАН) буде прирівняно до мародерства. Перше, в нас є система державного регулювання. Тобто, порушуючи ці речі, вони не просто поводять себе некоректно, а фактично йдуть на пряме порушення закону. І тому вони будуть нести пряму відповідальність. Друге, будь-які такі "кричущі" випадки передбачають безумовне втручання з боку влади, і вже є десятки випадків, де ми особисто розбирались з тією чи іншою мережею - чи аптечною, чи продуктовою, - і я вам скажу, що в більшості випадків моментально, протягом кількох годин була реакція і приводили ціни в порядок", - наголосив Шурма.

Він додав, що громадяни мають негайно реагувати та повідомляти про завищення цін.

"Тобто потрібно громадянам негайно реагувати, негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на всю цю ситуацію реагувати та виправляти", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, на тлі війни в Україні Кабмін відпустив ціни на деякі продукти.

Окрім того, УНІАН писав, куди звертатися, якщо в магазині відмовляють у розрахунку карткою.

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