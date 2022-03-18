Встановлений штраф за таке правопорушення у розмірі 8500 гривен.

На випадок відмови в магазинах розрахуватися безготівково створена спеціальна гаряча лінія, куди можна звертатися: 0 800 501 007.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Відмова у використанні банківських карток в магазинах контролюється фактичними перевірками. Встановлений штраф за таке правопорушення у розмірі 8500 гривень. Також є спеціальна гаряча лінія, куди можна звертатися у випадку відмови розрахуватися безготівково: 0 800 501 007", – зазначив Гетманцев.

При цьому, за його словами, випадків відмов розрахуватися безготівково стає все менше, оскільки над цим активно працюють податкові органи.

"Якщо говорити відверто, то я іноді особисто дзвоню власникам і керівникам магазинів, які припускаються таких, м’яко кажучи, помилок. В різних тональностях дискусії ми доходимо згоди з ними. Це ж саме вчиняють колеги. Питання розрахунку картками було доручено Державній податковій службі, якій вдалося вже на сьогодні вирішити цю проблему", – повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження на українській території воєнного стану.

В Офісі президента закликали громадян України розраховуватись по можливості банківськими картками, а не готівкою, оскільки зараз готівку складно перевозити країною.

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