Мережам дозволено встановлювати єдині ціни на продукти в своїх магазинах і декларувати зміну цін один раз на всі магазини.

Кабінет міністрів України скасував граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для крупи гречаної, цукру-піску, вермішелі з пшеничного борошна вищого сорту і вершкового масла жирністю 72,5%.

Про це йдеться у відповідній постанові, яка опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, декларувати зміну цін зазначених товарів потрібно і надалі. Торговим мережам дозволено встановлювати єдині ціни на продукти у своїх магазинах і декларувати зміну цін один раз на всі магазини, а не на кожен окремо.

Разом з тим, обмеження націнки в 10% залишилося для таких товарів, як борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний і батон, яйця курячі категорії С1, тушка куряча і її чверть і рафінована соняшникова олія.

Зазначається, що обмеження діятимуть до 30 квітня 2022 року.

Також Кабмін встановив, що до зазначених соціально значущих продуктів належать товари вітчизняного виробництва, крім тих, які є органічною продукцією.

Держрегулювання цін:

Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

12 січня 2022 року до цього переліку додали ще 9 продуктів харчування – крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушку курячу), масло вершкове з жирністю 72,5%.

Війна проти України: