Кабінет міністрів України скасував граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для крупи гречаної, цукру-піску, вермішелі з пшеничного борошна вищого сорту і вершкового масла жирністю 72,5%.
Про це йдеться у відповідній постанові, яка опублікована на сайті уряду.
Згідно з документом, декларувати зміну цін зазначених товарів потрібно і надалі. Торговим мережам дозволено встановлювати єдині ціни на продукти у своїх магазинах і декларувати зміну цін один раз на всі магазини, а не на кожен окремо.
Разом з тим, обмеження націнки в 10% залишилося для таких товарів, як борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний і батон, яйця курячі категорії С1, тушка куряча і її чверть і рафінована соняшникова олія.
Зазначається, що обмеження діятимуть до 30 квітня 2022 року.
Також Кабмін встановив, що до зазначених соціально значущих продуктів належать товари вітчизняного виробництва, крім тих, які є органічною продукцією.
Держрегулювання цін:
Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
12 січня 2022 року до цього переліку додали ще 9 продуктів харчування – крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушку курячу), масло вершкове з жирністю 72,5%.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.