Тепер, щоб вийти на IPO, компанія повинна буде виділити в окрему фірму сервісу даних про потенційних позичальників.

Влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.

Про це повідомляє Reuters.

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Тепер, щоб вийти на IPO, компанія повинна буде виділити в окрему фірму сервіс даних про потенційних позичальників, причому вона теж буде жорстко регулюватися.

Якщо ця умова буде дотримана, Ant Group зможе вийти на IPO в найближчі два роки, відзначає агентство. Але в цьому випадку оцінка компанії буде куди менше тих 34,5 мільярда доларів, на які розраховував Ма.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у «ломбардному мисленні».

Після цього банк Китаю скасував IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить Фінтех-гіганта на фінансову Холдингову Компанію.

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Автор: УНІАН