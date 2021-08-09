Станом на 12:10 за Києвом біткоїн коштував $43,717.

Вперше з середини травня 2021 року курс біткоїна піднявся до $ 45 000.

Про це повідомляє Coindesk.

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Станом на 12:10 за Києвом біткоїн коштував $43,717.

Зростання курсу криптовалюти почалося на початку серпня, коли котирування біткоїна піднялися до $42 000.

Востаннє біткоїн підіймався до позначки в $45 000 навесні 2021 року.

Ринкова капіталізація криптовалюти становить $815,38 млрд.

Як змінювався курс криптовалюти:

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.

13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.

23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.

Автор: Олена Коваленко