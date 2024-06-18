Зазначається, що від'їзд ультрабагатих британців почався під час Brexit.

Великобританія і Китай цього року втратять найбільшу кількість мільйонерів. Очікується, що з Британії виїдуть 9 500 мільйонерів, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року, а з Китаю - 15 200 мільйонерів.

"У той час як світ переживає ідеальний шторм геополітичної напруженості, економічної невизначеності та соціальних потрясінь, мільйонери голосують ногами в рекордній кількості", - цитує Домініка Волека, керівника групи по роботі з приватними клієнтами Henley, видання Bloomberg.

Нещодавній сплеск від'їзду ультрабагатих мешканців Великої Британії - це прискорення тенденції, яка почалася приблизно під час Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію. Відтік населення - це зворотна тенденція для країни, яка впродовж десятиліть слугувала магнітом для багатих родин з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.

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Чому Британія більше не цікава багатим

Понад 7% мільйонерів, які, за прогнозами, переїдуть в інші країни цього року, покинуть Велику Британію. Це відображає "постійне накопичення чинників", які роблять країну менш привабливою для багатих, включно з Brexit, енергетичною кризою, війною в Україні та подальшим зростанням інфляції, каже Ханна Вайт, виконавчий директор Інституту управління в Лондоні.

Консерватори і лейбористи пообіцяли скасувати пільговий податковий режим для недоміцілірованних резидентів - багатих іноземців, які живуть у Великій Британії. Лідер лейбористів Кейр Стармер має додаткові плани щодо оподаткування багатих.

Хоча Стармер називає себе "соціалістом", він пообіцяв зробити лейбористів "партією створення багатства". Він і його майбутній міністр фінансів Рейчел Рівз заявили, що у них немає планів щодо введення додаткових податків на багатство і приріст капіталу.

Куди тікають мільйонери

Головним напрямком для мільйонерів є ОАЄ, до яких цього року приїдуть 6700 багатих людей, зокрема росіян. Хоча минулого року приплив росіян сповільнився, це було частково компенсовано збільшенням кількості європейців і британців. За словами Хенлі, за останнє десятиліття кількість мільйонерів, які проживають у Дубаї, зросла на 78%.

Завдяки нульовим податкам на доходи фізичних осіб, зручному часовому поясу на кількох континентах і аеропорту світового класу, ОАЕ докладають цілеспрямованих зусиль для залучення багатих людей. І Абу-Дабі, і Дубай створили складні фінансові ринки, щоб привабити міжнародні компанії та сімейні офіси.

США посіли друге місце за кількістю новоприбулих мільйонерів - 3 800 осіб, за ними слідує Сінгапур з 3 500 очікуваними прибуттями.

Економічна ситуація у світі - останні новини

Видання Business Insider писало, що економічна сила Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Російська економіка все ще сильна, незважаючи на зростання військових витрат і західні торговельні обмеження.

При цьому голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що економіка ЄС "сильніша, ніж п'ять років тому", незважаючи на серію "історичних криз".

Водночас видання Bloomberg писало, що в першому кварталі 2024 року економічне зростання в США сповільнилося до майже дворічного мінімуму, а інфляція підскочила до некомфортного рівня, перервавши хвилю високого попиту і приглушеного цінового тиску.

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