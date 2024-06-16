Сам Китай, схоже, першим обрав курс на гібридну війну проти Заходу, зокрема і шляхом підтримки російської агресії.

Захід більше не розглядає Китай як потенційного партнера і бачить в ньому геополітичного суперника. Про це пише The New York Times, підбиваючи підсумки саміту "Великої сімки" (G7), що відбувся цього тижня в Італії.

"У підсумковому комюніке [саміту] є 28 посилань на Китай, майже всі вони описують Пекін як злісну силу. Контраст із зображенням Китаю всього кілька років тому різкий", – зазначає видання.

На минулих самітах найбільші економіки Заходу часто говорили про співпрацю з Пекіном у контексті боротьби зі зміною клімату, протистояння тероризму і розповсюдженню ядерної зброї. Хоча Китай ніколи не запрошували до G7 (до речі, на відміну від Росії, яку вигнали з цього клубу через окупацію Криму), Пекін часто описували як "партнера", зокрема постачальника товарів і ринок збуту для західних товарів.

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Навіть після початку повномасштабної війни в Україні Захід дивився на Китай, як на силу, яка стримує Кремль від ще більшої ескалації.

"Більше цього не буде. Цього року Китай і Росія часто обговорювалися на одному диханні й у тих самих загрозливих виразах, що, можливо, є природним результатом їхнього поглиблення партнерства", – зазначає видання.

Тепер у комюніке саміту G7 присутні прямі обіцянки запровадження санкцій проти китайських компаній, які підтримують військову машину Росії. За даними NYT, всередині адміністрації президента США Джо Байдена зростає переконання, що китайський правитель Сі Цзіньпін за останній рік змінив своє ставлення до війни в Україні, і тепер Пекін має намір все більше підтримувати Росію.

Автор публікації наголошує, що наростаюча ворожість Заходу до Китаю пов’язана не лише з його роллю у підтримці загарбницьких прагнень Москви. Пекін звинувачують у серії серйозних хакерських атак на американську та європейську критичну інфраструктуру. Американські офіційні особи кажуть, що кіберактивність Китаю є підготовкою до можливої війни з Тайванем, під час якої Пекін спробує паралізувати США зупинкою їхньої критичної інфраструктури.

Агресивна поведінка Китаю

Як писав УНІАН, Китай регулярно влаштовує військові навчання навколо Тайваню, в межах яких неприховано відпрацьовує дії із блокади та нападу на острівну державу. Останні такі навчання відбулися в травні.

Також китайська військова авіація систематично вдається до провокацій поряд із кораблями західних країн, які патрулюють нейтральні води поблизу КНДР в межах мандату ООН на дотримання санкцій проти Пхеньяна.

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