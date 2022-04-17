Через проблеми з працевлаштуванням спеціалісти зменшили свої зарплатні очікування.

Український ринок праці переживає найсильнішу кризу за останні 10 років: станом на середину квітня кількість відкритих вакансій зменшилася у 30 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу grc.ua.

"Компанії оптимізують витрати, скорочують заробітні плати та бонуси чи взагалі звільняють співробітників. Відтак конкуренція серед пошукачів зростає. У роботодавців, в свою чергу, з’являється більший вибір спеціалістів на свої вакансії, вони починають диктувати свої правила, ринок праці перетворюється на "ринок роботодавця", - йдеться у повідомленні.

З початком війни переважна більшість роботодавців (78%), як показали дослідження кадрового порталу, здійснили непопулярні заходи стосовно своїх співробітників. Чверті опитаних не виплатили заробітну плату. Звільнили або скоротили працівників у 16,5% компаній, 10% відправили у відпустку за свій рахунок. Чверть опитаних, якщо й працює, то отримує неповну виплату заробітної плати, найбільше респондентів відповіло, що їм скоротили заробітну плату більше ніж на 30%.

Зазначається, що змінилася також структура пропозицій роботи у розрізі регіонів. Так, у регіонах, які найбільше відчули на собі військову агресію РФ, зменшилася кількість робочих місць та зросла конкуренція. Релокація підприємств у безпечні регіони України, внутрішня та зовнішня міграція спеціалістів стали причиною того, що у західних областях збільшилася кількість пропозицій роботи.

Аналітики зазначили, що через проблеми з працевлаштуванням спеціалісти зменшили свої зарплатні очікування.

"Останнє опитування grc.ua показало, що майже дві третини пошукачів (65%) в умовах кризи на ринку праці готові знизити свої зарплатні апетити. Найбільша частка (26%) з тих, хто готовий заради влаштування на роботу отримувати меншу заробітну плату, згодні зменшити її на 10-25%", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, спеціалісти стали пропонувати свої кандидатури на вакансії нижче за свій звичний рівень кваліфікації.

"Якщо до війни в категорії топ-менеджмент було досить багато пропозицій роботи, то сьогодні керівники та директори не надто затребувані. Для них у квітні було відкрито 1,7% вакансій від усіх актуальних. Отже, на позиції middle рівня в умовах дефіциту роботи стали відгукуватись топові фахівці", - йдеться у дослідженні.

Вас також можуть зацікавити новини: