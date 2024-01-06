В найближчій перспективі інфляція може зрости.

У грудні 2023 року інфляція прискорилася в єврозоні (об'єднує 20 країн ЄС, які прийняли євро (€) як національну валюту) до 2,9% у річному вимірі порівняно з 2,4% у листопаді. Причина – уряди припиняють підтримку високих витрат на енергоносії. Водночас Європейський центральний банк запланував ціль у 2%, пише Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що інвестори очікують від ЄЦБ зниження процентних ставок раніше середини 2024 року.

"Наразі ми передбачаємо, що інфляція може знову тимчасово підвищитися в найближчій перспективі. У нас ще є якийсь шлях, і ми побачимо, наскільки важкою буде знаменита "остання миля", – заявила член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель.

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Зростання інфляції в регіоні не триватиме довго, вважають економісти, опитані Bloomberg, які прогнозують середній рівень інфляції на рівні 2,7% у першому кварталі. Це трохи оптимістичніше за очікування ЄЦБ, який прогнозував на своєму грудневому засіданні, що ціни зростуть на 2,9% за цей період, досягнувши цільових 2% лише в середині 2025 року.

Якщо дивитися вперед на січень, то прогноз агентства вказує на інфляцію в єврозоні на рівні 2,7%.

Інфляція в Україні

За підсумками листопада споживча інфляція в Україні сповільнилася до 0,5%. У жовтні показник становив 0,8%. З листопада минулого споживчі ціни в Україні піднялись на 5,1%. Отже у річному виміри інфляція також сповільнилась.

До того ж Міністерство економіки пропонує підвищити розмір мінімальних цін на алкогольні напої. У відомстві вважають, що наразі розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

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