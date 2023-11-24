В Мінекономіки прогнозують, що підвищення цін на алкоголь сприятиме зростанню надходжень до державного і місцевого бюджетів на 300 млн грн.

Міністерство економіки пропонує підвищити розмір мінімальних цін на алкогольні напої.

Як йдеться в проекті постанови, опублікованому на сайті відомства, наразі розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Тому оптово-відпускні ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої хочуть підвищити на 11-26%, а роздрібні - на 5-14%; роздрібні ціни на виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) - на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої - на 12%.

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Разом з тим планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (неігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої залежно від виду та місткості тари/упаковки: у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра і в упаковці типу "Tetra-Pak" і "Bag in box", металевих банках із харчового алюмінію, полімерних пляшках марки ПЕТФ місткістю 1 літр.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація цього проекту постанови сприятиме збільшенню надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн грн, а також допоможе зменшити кількість смертей, що відбуваються через вживання алкоголю.

Рівень інфляції в Україні

Інфляція в Україні на споживчому ринку в жовтні 2023 року порівняно із вереснем становила 0,8%, з початку року склала 3,8%, а у річному вимірі склала 5,3%.

Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в жовтні зросли на 1,0% у порівнянні з вереснем. Найбільше (на 14,0% та 10,1% відповідно) подорожчали овочі та яйця.

Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%. Це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.

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