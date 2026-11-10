Відома мережа ресторанів закрила всі заклади в Україні: що сталося

Українська мережа ресторанів швидкого харчування Salateira припинила роботу через військові ризики. Про це УНІАН повідомив гендиректор мережі ресторанів Олександр Савілов.
"Велика кількість повітряних тривог, падіння виручки через військові ризики", - повідомив Савілов.
Ще в червні 2026 року Salateira мала 12 власних ресторанів у Києві, і компанія планувала розширюватися на захід України.
Як пише Forbes, усі 12 закладів припинили роботу. При цьому ще влітку мережа зіткнулася з фінансовими труднощами. Через тривалі повітряні тривоги кількість чеків скоротилася на 30%, а виторг ресторанів у ТРЦ впав на 45% порівняно з довоєнним рівнем. У дні багатогодинних тривог продаж Salateira могли скорочуватися наполовину.
За перше півріччя 2026 року ТОВ "Салатейра" отримало 78,7 млн. грн. виручки, що майже на 26% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Власник ресторанної групи RestEmotion Рома Пакеліані відмітив, що залежність від торгових центрів могла стати однією з головних причин проблем "Salateira".
"Коли більшість твоїх ресторанів працює саме у ТРЦ, фактично немає інших майданчиків, які б могли компенсувати ці втрати", - зазначив Пакеліані.
За його словами, оренда, зарплати та комунальні платежі залишаються навіть тоді, коли ресторан зачинено. Ще однією проблемою є непередбачуваний потік гостей, що ускладнює закупівлю, приготування заготовок, збільшує ризик списання продуктів та знижує рентабельність.
Закриття бізнесу в Україні – головні новини
Ресторанна експертка Ольга Насонова повідомляла, що кожен п’ятий ресторан в Україні вже взимку може закритися через запровадження нових правил безпеки, згідно з якими з 4 грудня бізнес зможе продовжувати працювати за жовтої тривоги лише за наявності укриття.
У Києві частка ресторанних закладів, які були змушені остаточно закритися через складні умови, лише за минулу зиму доходила до 15%.