Відома мережа ресторанів закрила всі заклади в Україні: що сталося

Повітряні тривоги та падіння виручки вдарили по бізнесу.

Українська мережа ресторанів швидкого харчування Salateira припинила роботу через військові ризики. Про це УНІАН повідомив гендиректор мережі ресторанів Олександр Савілов.

"Велика кількість повітряних тривог, падіння виручки через військові ризики", - повідомив Савілов.

Ще в червні 2026 року Salateira мала 12 власних ресторанів у Києві, і компанія планувала розширюватися на захід України.

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Як пише Forbes, усі 12 закладів припинили роботу. При цьому ще влітку мережа зіткнулася з фінансовими труднощами. Через тривалі повітряні тривоги кількість чеків скоротилася на 30%, а виторг ресторанів у ТРЦ впав на 45% порівняно з довоєнним рівнем. У дні багатогодинних тривог продаж Salateira могли скорочуватися наполовину.

За перше півріччя 2026 року ТОВ "Салатейра" отримало 78,7 млн. грн. виручки, що майже на 26% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Власник ресторанної групи RestEmotion Рома Пакеліані відмітив, що залежність від торгових центрів могла стати однією з головних причин проблем "Salateira".

"Коли більшість твоїх ресторанів працює саме у ТРЦ, фактично немає інших майданчиків, які б могли компенсувати ці втрати", - зазначив Пакеліані.

За його словами, оренда, зарплати та комунальні платежі залишаються навіть тоді, коли ресторан зачинено. Ще однією проблемою є непередбачуваний потік гостей, що ускладнює закупівлю, приготування заготовок, збільшує ризик списання продуктів та знижує рентабельність.

Закриття бізнесу в Україні – головні новини

Ресторанна експертка Ольга Насонова повідомляла, що кожен п’ятий ресторан в Україні вже взимку може закритися через запровадження нових правил безпеки, згідно з якими з 4 грудня бізнес зможе продовжувати працювати за жовтої тривоги лише за наявності укриття.

У Києві частка ресторанних закладів, які були змушені остаточно закритися через складні умови, лише за минулу зиму доходила до 15%.

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