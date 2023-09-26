Експерти радять ретельно перевіряти компанію-працедавця та не переказувати кошти за працевлаштування.

Сайт з пошуку роботи Work.ua щомісяця блокує понад 3000 спроб ошукати людей. Компанія поділилася найбільш розповсюдженими шахрайськими схемами на ринку праці.

"Шахраї та махінатори з роботою — це економічні шкідники, що паразитують на людських слабкостях та ситуації в країні з метою наживи. Щоб не стати жертвою їхніх "робіцянок", потрібно знати, як розпізнати наживки та пастки, які псевдопрацедавці розставляють в інтернеті", - зазначили у компанії.

Модератори Work.ua зробили добірку найпоширеніших схем, яких слід остерігатися.

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Одна із схем – "Підписуйтесь на телеграм-канал і отримуйте від $1000". За цією схемою, найпопулярніші канали-мільйонники в телеграмі розповсюджують повідомлення із закликом: "В Україні повно вакансій, де навіть новачкам платять від $1000, а більшість населення досі працює за копійки, думаючи, що без досвіду роботу не знайти, треба гарне резюме та вища освіта. Підписуйтесь, та отримуйте гарні гроші, навіть якщо нічого не вмієте".

Адміністратори телеграм-каналів вводять в оману користувачів та переливають трафік по різних телеграм-каналах. Мета цієї схеми — перепродаж каналу з перейменуванням під іншу тематику або бізнес на роботодавцях. На тлі дефіциту кадрів роботодавці платять адміністраторам за рекламу вакансій. Звичайно, що якість роботи чи відповідність заявленим зарплатам у телеграм-каналах ніхто нікому не гарантує.

Схема "Потрібні співробітники з "трудовою етикою", обіцяна зарплата: 550-2500 грн на день. Користувач отримує повідомлення на телефон із текстом: "Привіт, я регіональний менеджер і зараз шукаю співробітників на неповний робочий день. Ви можете легко виконувати замовлення на продаж у вільний час за допомогою мобільного телефону. Заробітна плата 550-2500 грн на день".

Подібні повідомлення надходять українським користувачам з-за кордону, про що свідчить недбалий переклад оголошення та листування з адміністратором, який спілкується "кривими" текстами-скріптами. Мета схеми полягає у заволодінні персональними даними, які українських користувачів просять надіслати для реєстрації на роботу.

Наступна схема "Оформіть карту для виплат", обіцяна зарплата - у межах середньої по ринку. У відповідь на відгук на вакансію "представник компанії" пропонує шукачу відкрити рахунок та оформити картку для виплати майбутньої зарплати. Картка потрібна від певного банку чи фінансового сервісу, "роботодавець" ділиться з кандидатом посиланням на оформлення.

Пропозиція роботи у такому разі виступає як привід зареєструватись та оформити банківську картку за реферальним посиланням. По факту це не робота, а схема нарощення клієнтської бази, щоб отримувати бонуси від банку чи сервісу.

Схема "Пройдіть платні курси або внесіть страховий внесок". Кандидат відгукується на вакансію, а після проходження співбесіди отримує відповідь, що підходить, але не має достатнього досвіду. Тож роботодавець пропонує кандидату отримати роботу після підвищення кваліфікації, пройшовши додаткові курси. Схема зі страховим внеском діє схоже, тільки у цьому разі кандидат вже приймає пропозицію роботи і потім роботодавець просить внести плату за страхування робочого ноутбука.

"Курси виявляються платні, а страховий внесок — звичайна схема для виманювання коштів. Кандидат платить гроші, витрачає свій час і в результаті нічого не отримує — роботодавець зникає зі зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Наступна схема – "Розкішне життя і шахрайська романтика "офісників", обіцяна зарплата: від 15 000 грн на тиждень — верхньої межі немає.

Вакансії цих шахраїв прикриваються посадами: менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з обслуговування, менеджер з продажу тощо. Досвід не вимагають. "Офіси" розташовані по всій Україні, переважно у великих містах.

"Офіси" виманюють кошти у людей. Телефонне шахрайство із банківськими рахунками, кредитними картками. Заманюють працівників у такі компанії високою зарплатою в доларах, розкішним життям, часто патріотизмом, адже обманювати потрібно росіян. Але насправді обманюють всіх, зокрема й українців, і за шахрайство передбачена кримінальна відповідальність.

Схема "Шлюбні агенції", обіцяна зарплата: 18 000 - 60 000 грн. Такі "працедавці" розміщують вакансії "перекладач", "оператор чату", "менеджер по роботі з клієнтами" тощо. Як і "офісники", заманюють шукачів привабливими фразами про дохід у валюті, щотижневими виплатами та відсутністю знань і навичок, яких навчають. Подібна зайнятість полягає у виманюванні грошей в іноземців, що мріють познайомитися з привабливими українками.

У Work.ua також надали поради, як мінімізувати ризик натрапити на шахрая:

Не переказуйте гроші за працевлаштування.

Шукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, почитайте відгуки.

Не передавайте особистих даних і номерів банківських карт невідомим особам.

Не реєструйтесь та не проходьте верифікацію на невідомих сайтах.

Уважно перевіряйте та вводьте адресу сайту компанії чи ім’я користувача соцмереж, з яким ведете перемовини про роботу.

Вмикайте критичне мислення, якщо вакансія чи поведінка рекрутера викликає у вас підозру чи сумніви.

Пам'ятайте, чесні роботодавці відкрито говорять про себе й надають необхідну інформацію. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду, працюючи декілька годин на день — це вигадка шахраїв.

Ситуація з працевлаштуванням в Україні

Станом на лютий 2023 року кількість офіційних безробітних в Україні перевищила 150 тисяч осіб. Найбільше серед безробітних жінок - 71%.

У травні 2023 року УНІАН писав про те, де в Україні можна знайти роботу та скільки за неї платять.

За даними НБУ, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні в серпні впала до рекордного мінімуму у 108,7 тис. осіб. При цьому під час повномасштабної війни найвищого значення показник офіційного безробіття сягнув у червні 2022 року – 316,4 тис. осіб, після чого зменшувався з кожним місяцем.

Кількість зареєстрованих безробітних, що отримують допомогу по безробіттю, у серпні склала 45,4 тис. осіб. Минулого року таких безробітних було уп’ятеро більше - 230,5 тис. осіб.

Згідно з липневим інфляційним звітом НБУ, рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% відповідно в наступні роки.

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