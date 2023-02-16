Найбільше серед безробітних жінок - 71%.

У Державному центрі зайнятості офіційно зареєстровано 156 тис. безробітних українців.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник.

"На сьогоднішній день в службі офіційно зареєстровані в статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість тих, хто звернулися і перебувають на обліку, це жінки – 71%. Щодо регіонального розподілу, найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними Дніпропетровська та Сумська", – розповіла вона.

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За словами Мельник, зараз з 26 тис. вакансій, якими володіє служба зайнятості, левова частка – для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці. Також є пропозиції в сфері торгівлі та послуг і є значна кількість вакансій для тих, хто вміє обслуговувати та ремонтувати автомобілі або знаряддя праці.

Робота під час війни

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним періодом.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним періодом.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

Станом на кінець вересня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

27 жовтня 2022 року посередникам заборонили брати гроші з українців за працевлаштування за кордоном.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-26 грудня 2022 року свідчили про те, що третина українців, які мали роботу до війни, не працювали, а кожен десятий – втратив практично всі доходи.

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