Комісія налаштована на швидку та ефективну інтеграцію громадян України в ринок праці.

Комісія Європейського Союзу запустила новий онлайн-інструмент для пошуку роботи, EU Talent Pilot Initiative, щоб допомогти українцям, які рятуються від війни, знайти роботу в Європейському Союзі.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Запускаючи такий інструмент, комісія налаштована на швидку та ефективну інтеграцію громадян України в ринок праці, щоб вони могли швидше налагодити своє життя, здобути фінансову незалежність і зберегти свої навички.

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"EU Talent Pool Pilot - це онлайн-інструмент пошуку роботи для людей, які рятуються від війни в Україні та шукають роботу в ЄС. Це допомагає визначити та зіставити їх навички й полегшує їх зіставлення з роботодавцями ЄС", — йдеться в заяві Комісії.

За даними Комісії, пілотний проект з кадрового резерву ЄС буде реалізований через портал EURES, який містить понад 3 мільйони вакансій і 4000 роботодавців.

Було пояснено, що після реєстрації здобувачі зможуть завантажувати свої резюме на портал EURES і підкреслювати свої відповідні навички.

При реєстрації в інструменті пошуку роботи громадяни України повинні будуть поставити галочку, що передбачає їх статус одержувачів тимчасового захисту в одній з держав-членів ЄС. Крім того, вони повинні будуть поставити позначку в комірці, що вказує країну, в якій вони користуються адекватним захистом.

В ході цього процесу кожен зможе проконсультуватися з консультантами EURES з країн, що беруть участь в пілотному проекті, за будь-якою допомогою, яка може їм знадобитися.

Після завершення реєстрації профілі кандидатів будуть доступні роботодавцям, національним державним службам зайнятості та приватним агентствам зайнятості по всьому ЄС. Таким чином, здобувачі зможуть переглядати доступні вакансії.

Пояснюючи право на участь, комісія заявила, що всі українські претенденти, які користуються тимчасовим захистом або адекватним захистом відповідно до національного законодавства, що надає їм право працювати в державі-члені ЄС, в якому вони зареєстровані, можуть скористатися пілотним проектом Talen Pool.

"Відповідні особи, які шукають роботу — це особи, яким надано тимчасовий захист відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист або адекватний захист відповідно до національного законодавства, що надає їм право на роботу"", — підкреслила комісія.

Оскільки участь держав-членів у кадровому резерві ЄС є добровільною, комісія не надала список держав-членів, що беруть участь, а запропонувала всім ознайомитися з картою на веб-сайті пілота.

Ринок праці під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу значно перевищував її пропозицію.

За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у березні кількість непрацюючих підприємців становила 16,3%; тих, хто планував працювати - 3,6%; працюючих – 80,1%.

Станом на 4 вересня в Польщі змогли знайти роботу понад мільйон українців.

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