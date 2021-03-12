Розмір стягнення може перевищити $ 975 мільйонів.

Антимонопольні органи Китаю планують оштрафувати Alibaba на рекордну суму.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

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За даними видання, розмір стягнення може перевищити $975 млн. Таку суму у 2015 році виплатила американська Qualcomm за порушення антимонопольних законів країни, на цей момент це найбільший корпоративний штраф, сплачений компаніями в Китаї.

Як пише видання, за версією регуляторів, Alibaba веде нечесну боротьбу з конкурентами. Зокрема, компанія обмежує просування товарів продавців, які розміщують свою продукцію на декількох платформах.

Також від Alibaba можуть зажадати позбутися деяких активів, які не пов'язані з основним бізнесом компанії в онлайн-торгівлі.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарне підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

У жовтні 2020 року засновник Alibaba Джек Ма розкритикував фінансові регулятори на найбільшому бізнес-форумі в Шанхаї. Він заявив, що регулятори КНР "душать інновації", а банки працюють за "менталітетом ломбарду". Бізнесмен закликав до реформи системи фінансового нагляду, вказавши на те, що її реорганізація дозволить стимулювати економічне зростання.

3 листопада 2020 року регулятори Китаю раптово призупинили IPO фінансової "дочки" Alibaba Ant Group. Після цього Джек Ма до кінця січня не з'являвся на публіці.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта в фінансову Холдингову Компанію.

5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.

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Автор: Олена Коваленко