Антимонопольні органи Китаю планують оштрафувати Alibaba на рекордну суму.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.
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За даними видання, розмір стягнення може перевищити $975 млн. Таку суму у 2015 році виплатила американська Qualcomm за порушення антимонопольних законів країни, на цей момент це найбільший корпоративний штраф, сплачений компаніями в Китаї.
Як пише видання, за версією регуляторів, Alibaba веде нечесну боротьбу з конкурентами. Зокрема, компанія обмежує просування товарів продавців, які розміщують свою продукцію на декількох платформах.
Також від Alibaba можуть зажадати позбутися деяких активів, які не пов'язані з основним бізнесом компанії в онлайн-торгівлі.
Що таке Alibaba
Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарне підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
Історія конфлікту
- Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".
- Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.
- 20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- У жовтні 2020 року засновник Alibaba Джек Ма розкритикував фінансові регулятори на найбільшому бізнес-форумі в Шанхаї. Він заявив, що регулятори КНР "душать інновації", а банки працюють за "менталітетом ломбарду". Бізнесмен закликав до реформи системи фінансового нагляду, вказавши на те, що її реорганізація дозволить стимулювати економічне зростання.
- 3 листопада 2020 року регулятори Китаю раптово призупинили IPO фінансової "дочки" Alibaba Ant Group. Після цього Джек Ма до кінця січня не з'являвся на публіці.
- 20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.
- 28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
- 3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта в фінансову Холдингову Компанію.
- 5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.
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