Смартфон Moto G9 Power оснащується 6,8-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю HD+.

Модельний ряд смартфонів Motorola поповнився двома новими пристроями середнього рівня Moto G9 Power і Moto G 5G.

При цьому перша з новинок отримала велику батарею, а друга позиціонується в якості найдоступнішого в Європі смартфона з підтримкою 5G. Про це повідомляє Gsmarena.com.

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Смартфон Moto G9 Power оснащується 6,8-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і наскрізним отвором в лівому верхньому кутку для фронтальної камери. Апарат несе на борту процесор Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. У разі необхідності сховище можна розширити за допомогою карти пам'яті формату microSD. На задній панелі новинки розташована потрійна камера. Вона включає 64-мегапіксельний головний модуль, 2-мегапіксельний макро модуль і 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени, що знімається. Фронтальна камера в вирізі дисплея оснащена 16-мегапіксельним сенсором.

Особливістю смартфона Moto G9 Power є велика батарея, що володіє ємністю 6000 мАг. Підтримується швидка зарядка потужністю 20 Вт через порт USB-C. Сканер відбитків пальців розташований на задній панелі. В якості операційної системи використовується версія Android 10 з фірмовою оболонкою Motorola My UX.

Смартфон Moto G9 Power вже надійшов у продаж в Європі за ціною €200. У найближчі тижні його також можна буде купити та в інших регіонах.

Модель Moto G 5G отримала 6,7-дюймовий дисплей і процесор Qualcomm Snapdragon 750g. на вибір користувачів пропонуються конфігурації з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованою флеш-пам'яттю ємністю 64 або 128 ГБ. Потрійна камера включає 48-мегапіксельний головний модуль, 8-мегапіксельний надширококутний модуль і 2-мегапіксельний макро модуль.

У новинці застосовується акумулятор ємністю 5000 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 20 Вт. Корпус смартфона забезпечує захист від бризок відповідно до рейтингу IP52. Сканер відбитків пальців розташувався на задній панелі. Користувачам доступні порт USB-C і 3,5-міліметровий звуковий роз'єм для підключення навушників. Ця модель теж працює під управлінням Android 10 з оболонкою Motorola My UX.

Смартфон Moto G 5G надійде в продаж в країнах Європи за ціною від €300 за базову конфігурацію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Протягом декількох найближчих тижнів цей пристрій також можна буде купити в країнах Латинської Америки, Середнього Сходу та Азії.

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Автор: УНІАН