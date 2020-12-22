Сума угоди не розголошується.

Один з найбільших українських операторів зв'язку "Датагруп" досяг домовленості щодо покупки 100% акцій українського інтернет-провайдера Volia.

Про це повідомила прес-служба «Датагруп».

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"Датагруп" оголосила сьогодні, що досягла домовленості про придбання в Україні 100% групи компаній Volia при повній підтримці Фонду EEGF II Horizon Capital", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що EEGF II є єдиним фінансовим інвестором "Датагруп" з часткою 96,13% разом з Генеральним директором Михайлом Шелемба, частка якого становить 3,87%.

Прес-служба не повідомляє про суму угоди.

Згідно з повідомленням, тепер угода підлягає офіційному схваленню з боку регуляторних органів.

Засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна повідомила, що від цієї угоди виграють як компанії, так і клієнти.

"Виграють від цього злиття споживачі України та країна в цілому, оскільки Україні потрібні значні інвестиції в інфраструктуру, щоб відповідати вимогам епохи цифрових технологій", - сказала вона.

Генеральний директор і акціонер "Датагруп" Михайло Шелемба зазначив, що злиття дозволить поліпшити інвестиційні можливості компанії.

"Злиття компаній "Датагруп" і Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж, продовжувати надавати високоякісні послуги нашим клієнтам і відкриє більше можливостей для наших співробітників... Ми сподіваємося, що ця угода дозволить залучити інвестиції в інфраструктуру України як з боку вітчизняних, так і з боку міжнародних інвесторів", - сказав він.

За його словами, об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 млн дол. виручки та 50 млн дол. EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків і відсотків за кредитами).

Генеральний директор Volia Антон Дзюбенко додав, що злиття дозволить скоротити цифровий розрив в українському суспільстві.

"Злиття дозволить нам впровадити нові технології, поліпшити стандарти корпоративного управління і внести вагомий внесок на шляху України до діджиталізації та подолання цифрового розриву", - сказав він.

За словами Дзюбенка, ця угода сприятиме впровадженню урядової ініціативи щодо досягнення світового лідерства у наданні високоякісних цифрових послуг для українців.

Хронологія подій

У листопаді фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) обсягом 370 млн дол. під управлінням міжнародного приватного фонду прямих інвестицій Horizon Capital збільшив свою частку в одному з найбільших українських операторів зв'язку "Датагруп" до 96,13% з 73,46%.

Компанія "Датагруп" у 2019 році збільшила чистий прибуток в порівнянні з 2018 роком в 7 разів - до 141,8 млн грн з 20,3 млн грн.

Що таке "Датагруп"

"Датагруп" - один з провідних українських операторів зв'язку, що забезпечує телекомунікаційними послугами абонентів у більш ніж 90 населених пунктах країни. Власником мажоритарної частки компанії є міжнародна інвестиційна компанія Horizon Capital.

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Автор: Павло Степанець