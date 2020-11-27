Наступний смартфон Apple вийде без будь-яких роз'ємів для підключення зарядного проводу.
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Про це повідомляє мережевий Інсайдер Джон Проссер на своєму каналі в YouTubе.
За словами блогера, у 2021 році Apple випустить смартфон без жодних роз'ємів для підключення зарядного проводу. В цьому випадку інженери компанії доб'ються високого ступеня вологозахисту для смартфона і знизять кількість компонентів в пристрої.
Як буде заряджатися новий iPhone
Проссер вважає, що iPhone буде заряджатися лише за допомогою бездротової зарядки MagSafe, дебютувала з апаратами лінійки iPhone 12.
Також він уточнив, що Apple не повністю відмовиться від проводів в нових смартфонах.
За його інформацією, компанія випустить один такий апарат - найімовірніше, це буде сама топова модель серії. У наступних поколіннях Apple повністю перейде на виробництво смартфонів без отворів. Інсайдер нагадав, що передбачав відмову від роз'єму Lightning ще в травні.
На думку блогера, перехід на бездротові iPhone не виявиться легким, оскільки нова Qi-зарядка MagSafe поки не відрізняється стабільною роботою. Однак автор вважає, що в довгостроковій перспективі споживачі отримають з цього переходу вигоду, оскільки заощадять на покупці оригінальних кабелів для зарядки.
Що цьому передувало
- В цей момент смартфони Apple комплектуються роз'ємом Lightning, який вперше з'явився в пристроях у 2012 році, разом з релізом iPhone 5.
- Апарати серії iPhone 12, представлені в середині жовтня, отримали підтримку бездротової прискореної зарядки MagSafe.
- При цьому нові девайси можна заряджати й за допомогою звичайного кабелю.
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