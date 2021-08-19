Демонстрація новинки відбулася на конференції Baidu World 2021.

Китайська корпорація Baidu створила гібрид робота та електромобіля.

Електромобіль розрахований на двох пасажирів, має висувні двері, великий дисплей в салоні та панель управління. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Демонстрація новинки відбулася на конференції Baidu World 2021.

Електромобілем керує штучний інтелект. Технологія за допомогою голосового управління аналізує і прогнозує команди водія.

Для її пересування не потрібна участь людини.

"Автомобіль буде еквівалентний роботові", - зазначив генеральний директор Baidu Робін Лі.

На розробку електрокара зі штучним інтелектом корпорації знадобилося вісім років.

Електромобілі в Україні:

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі 2021 року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Продажі автомобілів з електродвигунами в Україні в січні-травні 2021 року, порівняно аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 12% – до понад 3 тис. одиниць.

Автор: Олена Коваленко