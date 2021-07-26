В американському штаті Індіана почнуть тестувати сучасну технологію зарядки електромобілів — від дороги, якою вони їхатимуть.
Про це повідомляє Autoblog.
Проект буде реалізовано владою Індіани та університетом Пердью за допомогою німецької компанії Magment.
Фірма є виробником однойменної будівельної речовини — магнітного цементу. Згідно з інформацією на сайті розробників, магмент має цілу низку корисних властивостей:
- рекордною ефективністю бездротової передачі енергії до 95%;
- всепогодністю і високою теплопровідністю;
- потребує стандартних витрат на установку на дорогах;
- забезпечує універсальну зарядку для різних типів електрокарів.
Читайте такожВ Ізраїлі створили батарею для електромобілів із надшвидкою зарядкоюПроект буде реалізований в три етапи. Перший буде проходити в лабораторних умовах: до кінця літа дослідники почнуть випробування, щоб встановити придатність магнітного цементу для використання на дорогах.
На другому етапі планується побудувати близько 1,5 км дороги, на якому протестують електромобілі потужністю 200 кіловат і вище.
І наостанок, у разі отримання успішних результатів, з магмента створять ділянку однієї з доріг загального користування в Індіані.
Нагадаємо, раніше цього року в Україні прийняли Національну транспортну стратегію-2030, яка передбачає створення національної мережі швидкісних зарядних станцій для електромобілів та стимулювання розвитку виробництва таких авто в країні.