Унікальний матеріал був створений німецькими вченими - він має низку корисних властивостей.

В американському штаті Індіана почнуть тестувати сучасну технологію зарядки електромобілів — від дороги, якою вони їхатимуть.

Про це повідомляє Autoblog.

Проект буде реалізовано владою Індіани та університетом Пердью за допомогою німецької компанії Magment.

Фірма є виробником однойменної будівельної речовини — магнітного цементу. Згідно з інформацією на сайті розробників, магмент має цілу низку корисних властивостей:

рекордною ефективністю бездротової передачі енергії до 95%;

всепогодністю і високою теплопровідністю;

потребує стандартних витрат на установку на дорогах;

забезпечує універсальну зарядку для різних типів електрокарів.

Читайте такожВ Ізраїлі створили батарею для електромобілів із надшвидкою зарядкоюПроект буде реалізований в три етапи. Перший буде проходити в лабораторних умовах: до кінця літа дослідники почнуть випробування, щоб встановити придатність магнітного цементу для використання на дорогах.

На другому етапі планується побудувати близько 1,5 км дороги, на якому протестують електромобілі потужністю 200 кіловат і вище.

І наостанок, у разі отримання успішних результатів, з магмента створять ділянку однієї з доріг загального користування в Індіані.

Нагадаємо, раніше цього року в Україні прийняли Національну транспортну стратегію-2030, яка передбачає створення національної мережі швидкісних зарядних станцій для електромобілів та стимулювання розвитку виробництва таких авто в країні.

Автор: Станислав Кожемякин