Бренд Hongqi вивів на ринок розкішний представницький седан Guoli, який коштує майже мільйон (990 тис) доларів. Про це повідомляє CarNewsChina.
Розміри Hongqi Guoli становлять 5980 х 2090 х 1710 мм, колісна база дорівнює 3730 мм, а споряджена маса складає 3150 кг. Автомобіль отримав 4,0-літровий двигун V8 з турбонаддувом потужністю 388 к. с. та 8-ступінчасту коробку передач. Максимальна швидкість авто становить 220 км/год.
Салон автомобіля оздоблений шкірою та прикрашений фірмовими елементами, у тому числі золотим логотипом Hongqi у вигляді соняшника на рульовому колесі.
Для Hongqi Guoli використали компонування сидінь 2+2, при якому другий ряд отримав два незалежні сидіння з підлокітником і підтримує функції електричного регулювання, вентиляції, обігріву та масажу.
Hongqi – довідка
Hongqi є маркою автомобілів класу люкс державного китайського автовиробника FAW Group. Бренд Hongqi створили у 1958 році. Першою моделлю Hongqi стала Hongqi CA72, яку випускали у 1959 – 1967 роках. Потім його змінив Hongqi CA770, що випускався з 1966 року до 1990-х.
У 2014 році розпочали випуск представницького седана Hongqi L5, призначеного тільки для вищих осіб держави, а у минулому році почали виробництво спортивного ліфтбека Hongqi H6 та кросовера Hongqi HS3.
Китайські автомобільні новинки – що цікавого
Нагадаємо, у минулому році було представлено новий китайський електричний гіперкар HiPhi A, який може розганятись від 0 до 100 км/год трохи більше ніж за 2 секунди та здатен розганятись до 300 км/год.
А ще раніше китайський виробник електромобілів Nio, який отримав прізвисько "китайська Tesla", представив преміальний повністю електричний седан ET7 з вражаючими характеристиками.