Автомобіль вирізняється ретро-дизайном і нагадує моделі, на яких їздив китайський лідер Мао Цзедун.

Бренд Hongqi вивів на ринок розкішний представницький седан Guoli, який коштує майже мільйон (990 тис) доларів. Про це повідомляє CarNewsChina.

Розміри Hongqi Guoli становлять 5980 х 2090 х 1710 мм, колісна база дорівнює 3730 мм, а споряджена маса складає 3150 кг. Автомобіль отримав 4,0-літровий двигун V8 з турбонаддувом потужністю 388 к. с. та 8-ступінчасту коробку передач. Максимальна швидкість авто становить 220 км/год.

Салон автомобіля оздоблений шкірою та прикрашений фірмовими елементами, у тому числі золотим логотипом Hongqi у вигляді соняшника на рульовому колесі.

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Для Hongqi Guoli використали компонування сидінь 2+2, при якому другий ряд отримав два незалежні сидіння з підлокітником і підтримує функції електричного регулювання, вентиляції, обігріву та масажу.

Hongqi – довідка

Hongqi є маркою автомобілів класу люкс державного китайського автовиробника FAW Group. Бренд Hongqi створили у 1958 році. Першою моделлю Hongqi стала Hongqi CA72, яку випускали у 1959 – 1967 роках. Потім його змінив Hongqi CA770, що випускався з 1966 року до 1990-х.

У 2014 році розпочали випуск представницького седана Hongqi L5, призначеного тільки для вищих осіб держави, а у минулому році почали виробництво спортивного ліфтбека Hongqi H6 та кросовера Hongqi HS3.

Китайські автомобільні новинки – що цікавого

Нагадаємо, у минулому році було представлено новий китайський електричний гіперкар HiPhi A, який може розганятись від 0 до 100 км/год трохи більше ніж за 2 секунди та здатен розганятись до 300 км/год.

А ще раніше китайський виробник електромобілів Nio, який отримав прізвисько "китайська Tesla", представив преміальний повністю електричний седан ET7 з вражаючими характеристиками.

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