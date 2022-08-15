Законопроект може запрацювати з 1 вересня або 1 жовтня.

Міністерство інфраструктури ініціювало часткове відновлення ставок акцизу на бензин та дизель.

Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове відновлення ставок акцизу на бензин і дизель на рівні 100 євро. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213 і майже 140 євро відповідно.

"Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжить падати. Підвищення акцизу часткове, не в тому обсязі, як було до війни. Я сподіваюся, що, наприклад, взагалі не буде змін роздрібних цін на дизельне паливо, а на бензин вони будуть незначними. Якщо така тенденція на ринку збережеться і якщо наші законопроекти будуть підтримані найближчим часом Верховною Радою", - сказав Кубраков.

За його словами, якщо в найближчі тижні законопроект буде розглянуто у Верховній Раді, то він може запрацювати з 1 вересня або 1 жовтня.

Крім того, міністр зазначив, що законопроект також передбачає повернення акцизу і на газ так само.

Розрахунки за надходженнями до бюджету, з поверненням акцизу, оцінюються Міністерством приблизно у 2-3 мільярди гривень на місяць.

"Ціни для кінцевого споживача не зміняться або зміняться досить мінімально. Якщо говорити про ПДВ. Знову ж дані законопроекти не передбачають повернення ПДВ до рівня, який був до війни. Тобто до війни діяла ставка 20 відсотків, в березні була знижена до 7 відсотків. Вона такою і залишається, її ніхто не чіпає зараз", - додав Кубраков.

Війна в Україні та акциз:

15 березня Верховна Рада прийняла закон № 7137-д, який передбачав встановлення нульової ставки акцизу на бензин, дизельне паливо і скраплений газ і зменшення ПДВ з 20% до 7%. Тоді ціни на паливо значно впали.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який має на меті Скасувати на паливо пільгове оподаткування, введене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

15 серпня з'явилася інформація про те, що Кабмін хоче повернути акциз на паливо.

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