Фахівці вважають, що будівництво апарата не є економічно доцільним.

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) завершило свій експеримент зі створення вантажного літака-екраноплана. Про це повідомляє Aviation Week.

Програма Liberty Lifter мала на меті спроектувати і побудувати "‎бюджетний"‎ літак-екраноплан великої дальності, який міг би злітати і приземлятися в неспокійних морських умовах. Передбачалося, що він міг літати як безпосередньо над поверхнею води, так і працювати на середніх висотах.

У 2023 році DARPA заявило, що хоче, щоб апарат був приблизно такого ж розміру і вантажопідйомності, як і літак C-17 Globemaster, який може нести корисне навантаження вагою до 77 500 кг та здатен транспортувати танк M1 Abrams. Таким чином, Liberty Lifter міг дозволити американцям швидко перекинути війська через океан.

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Участь у розробці за контактом DARPA приймали компанії General Atomics Aeronautical Systems та Aurora Flight Sciences. Пізніше DARPA обрало проєкт від Aurora, тоді як проєкт від General Atomics опинився за бортом (тепер там знаходиться і минулий переможець). Причиною завершення програми стало те, що зараз її не вважають ані доцільною, ані економічно ефективною.

Отриманий досвід фахівці можуть використати для створення апаратів наступного покоління, побудованих з використанням принципово нових технологій. Зараз DARPA тісно співпрацює з промисловцями та зацікавленими групами в Міністерстві оборони США, щоб з'ясувати, як можна швидко впровадити ці технології в інших напрямках.

Нагадаємо, DARPA - агентство Міністерства оборони США, що відповідає за розробку нових технологій для використання в Збройних силах Америки. Серед напрямків його діяльності – роботизовані субмарини.

Довідка УНІАН. Екраноплан - високошвидкісний транспортний засіб, який летить у межах зони дії аеродинамічного екрану, відповідно на відносно малій (до кількох метрів) висоті над поверхнею води або землі.

Екраноплани можуть експлуатуватися на низці маршрутів, які недоступні для звичайних суден. Втім, такі апарати мають і суттєві недоліки, наприклад, доволі низьку маневреність.

Екраноплани - останні новини

Сьогодні принаймні кілька країн світу ведуть дослідження і цьому напрямку. Так, нещодавно з'явилося фото таємничого китайського екраноплану, який теоретично можуть використати для вирішення воєнних завдань.

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