Цей дрон може закріпитися на дні та "спати", скільки це буде потрібно.

В Google Earth вперше "засвітився" гігантський морський безпілотник американських військових "Manta Ray". Його побачили на військово-морській базі в Каліфорнії.

Як пише Business Insider, супутникові зображення показують дрон на військово-морській базі округу Вентура в Окснарді, неподалік від Лос-Анджелеса. Відео з дрона, зроблене під час тестування на початку цього року, нещодавно опублікував виробник Northrop Grumman на YouTube.

Manta Ray - що відомо про дрон

Підводний апарат без екіпажу (UUV) завершив "повномасштабні" випробування біля узбережжя південної Каліфорнії в лютому та березні, оголосило в травні Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Міністерства оборони США.

Відео дня

На кадрах видно, як дрон може пірнати на 360 градусів, демонструючи маневреність. Друге відео, опубліковане компанією, також демонструє рухову систему дрона.

"Завдяки численним двигунам плавучості, які ефективно працюють разом, Manta Ray може працювати протягом тривалого періоду часу за один раз і подорожувати на великі відстані на різних глибинах", - йдеться у другому відео компанії.

"Він може навіть закріпитися на морському дні та впасти в сплячку на стільки часу, скільки знадобиться", – додає виробник.

Хоча розміри Manta Ray невідомі, Northrop Grumman класифікує безпілотник як "надвеликий планер UUV".

Програма Manta Ray, запущена в 2020 році, спрямована на розробку вантажопідйомних, автономних UUV, які можуть працювати в "довготривалих місіях великої дальності в океанських середовищах".

За словами виробника, унікальна форма дрона допомагає йому економити електроенергію та нести "важливе корисне навантаження або датчики" під час тривалих місій.

"Наше успішне повномасштабне випробування Manta Ray підтверджує готовність транспортного засобу просунутися до реальних операцій після того, як його швидко зібрали в польових умовах із модульних підрозділів", - сказав після тестування Кайл Вернер, керівник програми Manta Ray DARPA.

"Поєднання модульного транспортування по пересіченій місцевості, складання в польових умовах і подальшого розгортання демонструє перші в своєму роді можливості для надзвичайно великого UUV", – додав він.

DARPA каже, що зараз працює над наступними кроками для тестування дрона.

Морські дрони у війнах

Останніми роками морські дрони переосмислили традиційну морську війну. Їх використання у російсько-українській війні привернуло до них широку увагу ЗМІ.

Відносно дешева технологія завдала значних ударів по російському флоту. Україна також використовувала морські безпілотники для атаки на ключову інфраструктуру, як-от Керченський міст.

Загроза для Керченського мосту видається досить значною, щоб Росія почала розміщувати в цьому районі баржі та інші оборонні споруди, щоб зменшити "кути підходу для українських безпілотних транспортних засобів".

Manta Ray вперше "засвітився" на Гугл Картах

Як повідомляв УНІАН, користувачі Google Maps виявили на картах фото підводного дрона Manta Ray, якого армія США досі не показувала та тримала в секреті.

За інформацією журналістів, судно пришвартоване на військово-морській базі Порт-Венеме, що на північ від Лос-Анджелеса у Каліфорнії. Підводний дрон впродовж останніх кількох місяців проходив там випробування. Розробником такого судна є американська оборонна компанія Northrop Grumman.

На знімках Google Maps можна побачити, що розмах крил Manta Ray становить майже 14 метрів, а довжина - 10.

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