З'явилося фото таємничого китайського екраноплану

У Китаї вперше помітили екраноплан невідомого типу, який може виявитися прототипом перспективного транспортного засобу. Про це повідомляє портал Naval News.
Апарат має шасі та в теорії здатен сідати на тверду поверхню. Він отримав чотири реактивних двигуна, розташованих на верхній частині крила. Також фахівці звернули увагу на дивну форму хвостового оперення.
На сьогодні невідомі ані характеристики, ані призначення екраноплану. Можливо, його хочуть використовувати для транспортних місій у разі вторгнення на Тайвань.
Застосування екранопланів може стати викликом для Тайваню, адже їх важко перехопити. Справа в тому, що екраноплан летить на наднизькій висоті на швидкості приблизно 500 км/год, що робить деякі протикорабельні ракети малоефективними. Також йому не страшні морські міни, адже він не торкається води.
Водночас екраноплани мають і суттєві недоліки. В тому числі – низьку маневреність та нижчу, ніж у літаків, швидкість.
Загалом екраноплани не можуть похвалитися великою популярністю через специфіку їх застосування. Більшість таких апаратів залишилися на етапі проєктів чи дослідних зразків.
Нові китайські розробки
Китай з шаленою швидкістю виробляє передові есмінці Type 055. Ці кораблі можуть виконувати велику кількість різних завдань, а також мають величезні арсенали і передову електроніку. Таким чином, багато в чому вони майже не поступаються великим кораблям ВМС США.
Також варто нагадати, що в минулому році Пекін спустив на воду перший корабель-гігант Type 076, який класифікують як універсальний десантний корабель (УДК). Як повідомлялось, він міг отримати електромагнітну катапульту.