З'явилося фото таємничого китайського екраноплану

Апарат має шасі та в теорії здатен сідати на тверду поверхню.

У Китаї вперше помітили екраноплан невідомого типу, який може виявитися прототипом перспективного транспортного засобу. Про це повідомляє портал Naval News.

Апарат має шасі та в теорії здатен сідати на тверду поверхню. Він отримав чотири реактивних двигуна, розташованих на верхній частині крила. Також фахівці звернули увагу ‎на дивну форму хвостового оперення.

На сьогодні невідомі ані характеристики, ані призначення екраноплану. Можливо, його хочуть використовувати для транспортних місій у разі вторгнення на Тайвань.

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Застосування екранопланів може стати викликом для Тайваню, адже їх важко перехопити. Справа в тому, що екраноплан летить на наднизькій висоті на швидкості приблизно 500 км/год, що робить деякі протикорабельні ракети малоефективними. Також йому не страшні морські міни, адже він не торкається води.

Водночас екраноплани мають і суттєві недоліки. В тому числі – низьку маневреність та нижчу, ніж у літаків, швидкість.

Загалом екраноплани не можуть похвалитися великою популярністю через специфіку їх застосування. Більшість таких апаратів залишилися на етапі проєктів чи дослідних зразків.

Нові китайські розробки

Китай з шаленою швидкістю виробляє передові есмінці Type 055. Ці кораблі можуть виконувати велику кількість різних завдань, а також мають величезні арсенали і передову електроніку. Таким чином, багато в чому вони майже не поступаються великим кораблям ВМС США.

Також варто нагадати, що в минулому році Пекін спустив на воду перший корабель-гігант Type 076, який класифікують як універсальний десантний корабель (УДК). Як повідомлялось, він міг отримати електромагнітну катапульту.

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