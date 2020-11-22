В Дніпрі поліція не дозволила виборцю фотографувати бюлетень / Скріншот з відео
На виборчій дільниці №121113 у Дніпрі (школа №48) виборець спробував сфотографувати свій бюлетень у кабінці для голосування.
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Як повідомляє «ОПОРА», порушення помітили спостерігачі та покликали поліцейського
Останній переглянув телефон чоловіка та впевнився, що в кабінці було зроблене фото. Після того були викликані чергові поліцейські, які взяли пояснення щодо інциденту.
Скандал на дільниці потрапив на відео.
Вибори 22 листопада
- В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
- Перший тур місцевих виборів відбувся 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.
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