Чоловіку довелось давати пояснення черговим поліцейським.

На виборчій дільниці №121113 у Дніпрі (школа №48) виборець спробував сфотографувати свій бюлетень у кабінці для голосування.

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Як повідомляє «ОПОРА», порушення помітили спостерігачі та покликали поліцейського

Останній переглянув телефон чоловіка та впевнився, що в кабінці було зроблене фото. Після того були викликані чергові поліцейські, які взяли пояснення щодо інциденту.

Скандал на дільниці потрапив на відео.

Вибори 22 листопада

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров