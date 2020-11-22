Місцеві вибори в Україні / фото УНІАН, Микола Тис
В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.
Де проходять вибори 22 листопада
Другий тур голосування розпочався у наступних містах
- Львів
- Бердянськ (Запорізька область)
- Дніпро
- Дрогобич (Львівська область)
- Полтава
- Миколаїв
- Слов'янськ (Донецька область)
- Нікополь (Дніпропетровська область)
- Рівне
- Ужгород (Закарпатська область)
- Черкаси
Для забезпечення порядку на території дільниць та охорони виборчої документації з повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців по всій Україні.
Вибори-2020
- Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня. Явка склала 37%.
- 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.
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