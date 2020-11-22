Місцеві вибори в Україні / фото УНІАН, Микола Тис

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.

Де проходять вибори 22 листопада

Другий тур голосування розпочався у наступних містах

  • Львів
  • Бердянськ (Запорізька область)
  • Дніпро
  • Дрогобич (Львівська область)
  • Полтава
  • Миколаїв
  • Слов'янськ (Донецька область)
  • Нікополь (Дніпропетровська область)
  • Рівне
  • Ужгород (Закарпатська область)
  • Черкаси 

Для забезпечення порядку на території дільниць та охорони виборчої документації з повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців по всій Україні.

Вибори-2020

  • Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня. Явка склала 37%.
  • 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров