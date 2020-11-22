ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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Виборчі дільниці розпочали роботу о 8:00. ДВК працюють із дотриманням протиепідемічних правил.

Де проходять вибори 22 листопада

Другий тур голосування розпочався у наступних містах

Львів

Бердянськ (Запорізька область)

Дніпро

Дрогобич (Львівська область)

Полтава

Миколаїв

Слов'янськ (Донецька область)

Нікополь (Дніпропетровська область)

Рівне

Ужгород (Закарпатська область)

Черкаси

Для забезпечення порядку на території дільниць та охорони виборчої документації з повторного голосування залучено майже 10 тисяч правоохоронців по всій Україні.

Вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня. Явка склала 37%.

15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров