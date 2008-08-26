Генсек НАТО: Росія порушила резолюції ООН
Про територіальну цілісність Грузії
Київ. 26 серпня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР вважає, що Росія порушила резолюції Ради безпеки ООН, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.
Про це йдеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті НАТО.
”Це суперечить численним резолюціям Ради безпеки ООН, які підтверджують територіальну цілісність Грузії, - резолюціям, під якими Росія підписалася. Дії Росії останніми тижнями ставлять під питання її відданість миру і безпеці на Кавказі. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії і закликає Росію поважати ці принципи”, - заявив генсек НАТО.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.
Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.
Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.