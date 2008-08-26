Генсек НАТО: Росія порушила резолюції ООН

Київ. 26 серпня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР вважає, що Росія порушила резолюції Ради безпеки ООН, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті НАТО.

”Це суперечить численним резолюціям Ради безпеки ООН, які підтверджують територіальну цілісність Грузії, - резолюціям, під якими Росія підписалася. Дії Росії останніми тижнями ставлять під питання її відданість миру і безпеці на Кавказі. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії і закликає Росію поважати ці принципи”, - заявив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.