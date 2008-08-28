Ющенко доручив уряду розібратися з візами до ЄС

Київ. 28 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом, Кабінет міністрів України має вивчити у місячний строк питання одержання віз громадянами України для в`їзду до держав - членів Європейського Союзу, транзитного проїзду територією цих держав та внести за результатами вивчення пропозиції щодо забезпечення урахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів Європейського Союзу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.