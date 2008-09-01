Грузія хоче від ЄС розслідування етнічних чисток в Осетії

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. Грузія просить ЄС направити своїх спостерігачів та ініціювати міжнародне розслідування етнічних чисток в Осетії.

Про це йдеться у статті Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії у Франції Мамуки КУДАВИ, оприлюдненій сьогодні у французькій газеті “Le Monde”.

“Ми просимо від Європи міжнародного розслідування для встановлення відповідальності за конфлікт, викрити етнічні чистки, здійснені здирства, навмисні руйнації, поведінку відносно в’язнів та численні порушення права війни”, - пише Посол Грузії.

За його словами, жорстокість російської агресії та окупації не має залишитися безкарною.

“В результаті етнічних чисток, що проводяться Росією з 1990 року, Абхазія та Південна Осетія втратили половину свого населення, переважно грузин. Ми бачимо сьогодні другу хвилю етнічних чисток, спрямовану проти останніх грузин, що залишилися в окупованих регіонах”, - наголошує М.КУДАВА.

Він також висловлює переконання у необхідності “фізичної присутності” Європи на місці конфлікту і зазначає, що ЄС має відповідні механізми, адже з 2003 року Євросоюзом направлено 21 місію миротворців та спостерігачів.

На думку Посла, мандат місії ЄС має включати нагляд за припиненням вогню, виведенням російських військ, роззброєнням міліції, поверненням переміщених осіб та відновленням права.

“Європейська присутність в зонах конфлікту, а не на адміністративних кордонах сепаратистських регіонів є умовою sine qua non для збереження територіальної цілісності Грузії”, - зазначає М.КУДАВА.

Посол також висловлює сподівання, що сьогодні, Грузія має отримати щонайменше такий рівень співпраці з Євросоюзом, якій вже має Росія, яка, за словами М.КУДАВИ, є “країною-агресором”.

“Ця співпраця має від сьогодні інтенсифікуватися і еволюціонувати до повноцінного партнерства”, - пише він. За його словами, новий етап у відносинах між Грузією та ЄС міг би бути проголошений на першому самміті ЄС-Грузія. Посол переконаний, що інтенсифікація діалогу між ЄС та Грузією створить вісь демократії та миру від Балтики до Чорного моря.