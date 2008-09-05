ЄС продає в Україну товарів більше, ніж купує

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Позитивне сальдо торгівельного балансу товарами ЄС з Ууоаїною становить майже 10 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані напередодні самміту Україна-ЄС розповсюдила сьогодні Єврокомісія.

За підсумками 2007 року, експорт товарів з країн-членів ЄС до України становив 22,368 млрд. євро, з України до ЄС – 12,392 млрд. євро.

Загалом з 2000 по 2007 роки європейський експорт до України зріс майже в 4 рази з 5,5 млрд. євро, у той час як імпорт з України – зріс лише в 2,5 рази з 4,8 млрд.

Майже половину європейського експорту до України становлять автомобілі та інші товари машинобудування – 10,298 млрд. євро. Основний імпорт з України складається з продукції металургії, насіння слняшнику та ферронікелю.