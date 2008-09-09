Україні потрібні спільні пункти пропуску через кордон

Париж. 9 вересня. УНІАН. Лідери ЄС і України закликали розглянути можливість створення спільних пунктів пропуску на кордонах України з країнами - членами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій заяві, схваленій сьогодні на саміті Україна – ЄС в Парижі «Поглиблення співпраці ЄС – Україна».

«Лідери закликали Україну та сусідні країни - члени ЄС вивчити можливості запровадження спільного прикордонного контролю і спільних пунктів перетину кордону на спільних кордонах, як ефективного інструменту спрощення транскордонного руху і торгівлі, поважаючи безпекові вимоги та відповідне законодавство», - зазначається у документі.

Лідери ЄС та України також закликали експертів якомога швидше започаткувати діалог у зв’язку з наміром розпочати переговори про запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Окрема увага, на думку лідерів ЄС та України, має бути приділена таким питанням як захист документів, нелегальна міграція, включаючи реадмісію, суспільний порядок і безпека та зовнішні відносини.