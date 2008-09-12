Діяльність України - кращий доказ у суперечці з Румунією

Гаага. 12 вересня. УНІАН. Діяльність України з надання ліцензій на видобуток нафти та з охорони берегів в Чорному морі демонструють відсутність попередніх домовленостей про делімітацію з Румунією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це 11 вересня під час слухань у Міжнародному суді в ООН заявила адвокат України Лоретта МАЛІТОППІ.

Адвокат зазначила, що, з 1993 по 2003 роки Україна видала три ліцензії на експлуатацію ділянок “Дельфін”, Олімпійська” та “Губкіна”, які перебувають в зоні, що оскаржується зараз Румунією в процесі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон.

“Наявність цих ліцензій демонструє, що Україна, як перед так і після угоди з Румунією від 1997 року дозволяла діяльність, пов’язану з розробкою нафтових та газових родовищ на ділянках континентального шельфу, які оскаржуються Румунією в ході цього процесу”, - заявила адвокат.

При цьому, зазначила вона, Румунія не вела такої діяльності, що є свідченням відсутності будь-яких попередніх домовленостей про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон. За словами адвоката, це також суперечить висунутим вперше в ході процесу аргументам про те, що нібито ще в 1949 році в угоді між Радянським Союзом та Румунією існувала домовленість про обмеження суверенного права права України на морську зону 12-ма мілями навколо острова Зміїний.

“Якби така угода існувала, звичайно, це було б відображу в румунській наступній практиці щодо операцій з видобутку нафти”, - наголосила Л.МАЛІНТОППІ.

Адвокат зазначила також, що схожа практика стосується і охорони виключних економічних зон, що здійснювалася Україною з 1995 року. За цей період українська берегова охорона кілька разів затримувала рибалок з Болгарії та Туреччини, що здійснювали незаконний вилов риби у водах, які зараз оскаржуються Румунією в суді – наголосила адвокат. При цьому, додала Л.МАЛІНТОППІ, Румунія не тільки не здійснювала берегової охорони тих вод, що зараз оскаржуються в суді, але й до них не заходили румунські рибалки до квітня 2006 року, коли румунське риболовне судно було виявлено вперше українською береговою охороною.

“Поведінка, прийнята Румунією в 2006 році, стала застосовуватися занадто пізно, щоб вплинути на правові позиції сторін, на яких вони знаходилися, коли ця справа була ініційована”, - зазначила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Румунія звернулася до Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон з Україною в 2004 році після 24-х без результативних раундів переговорів з Україною.

2 вересня цього року у суді розпочалися усні слухання, які триватимуть до 19 вересня. Рішення суду очікується у першій половині 2009 року.