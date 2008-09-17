Світовий банк закликає ЄС допомагати ромам

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Світовий банк закликає ЄС розробити спільний підхід до вирішення проблем ромів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 16 вересня під час першого Європейського самміту ромів заявив віце-президент Світового банку Шігео КАТСУ.

У своєму виступі він привітав ініціативу Єврокомісії та французького президентства в ЄС провести перший самміт щодо проблем ромів, і закликав взятися до розв’язання проблеми соціального виключення ромів в Європі.

“Це в інтересах самої Європи, щоб роми брали участь у суспільному житті Європи та в її майбутньому”, - сказав Ш.КАТСУ.

“І це не лише з моральних причин, хоча і вони також важливі. Але також важливо підкреслити, що під час негативних демографічних трендів, миритися з виключенням ромів – погана економіка: Європі не вистачає робочої сили, що і надалі приводитиме до попиту, якій все складніше буде задовольнити, враховуючи демографічні процеси”, - додав віце-президент Світового банку.

У свою чергу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА, виступаючи останнім на першому самміті ромів, також підтримав ідею підготовки нового загальноєвропейського підходу, і висловив думку, що такий підхід може бути напрацьований для розгляду вже під час грудневого засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

На переконання комісара новий підхід має базуватися на координації національних політик відносно освіти та соціального включення ромів, на контролі за дотриманням європейського антидискримінаційного законодавства та на використанні коштів європейських структурних фондів для програм, направлених на соціальне включення ромів.

“На цій базі Європейській Союз зможе регулярно оцінювати прогрес в області соціального включення ромів”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Брюсселі відбувся перший Європейський самміт ромів, спрямований на пошук шляхів вирішення основних проблем, з якими стикаються роми в ЄС.