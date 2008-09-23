2009 рік в ЄС буде ріком творчості та інновацій

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісію оголосити 2009 рік роком творчості та інновацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту доповіді Катеріни БАТЦЕЛІ (група соціалістичних партій, Греція).

Доповідь схвалена більшістю депутатів Європарламенту (голосування проводилося підняттям рук).

Європарламент, на відміну від пропозицій Єврокомісії, вирішив, що протягом 2009 року потрібно приділити увагу не лише сприянню програмі навчання протягом життя, але й всім іншим програмам, спрямованим на посилення творчості та інновацій в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ЄС щорічно обирає нові цілі. Так, 2007 рік був роком рівних можливостей, 2008-й – роком між культурного діалогу.