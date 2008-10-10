Європарламент хоче продовження діалогу з Білоруссю

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Європарламент закликає Раду ЄС та Єврокомісію продовжувати діалог з Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій на засіданні 9 жовтня.

В документі депутати, зокрема, висловили жаль, що останні парламентські вибори, які пройшли 28 вересня в Білорусі, не продемонстрували значного прогресу в демократизації суспільства, на якій сподівалися в ЄС. Водночас, депутати позитивно відзначили звільнення останніх всесвітньо визнаних політичних в’язнів у Білорусі.

Європарламент закликав Раду ЄС та Єврокомісію застосовувати вибірковий підхід при перегляді існуючих санкцій проти Білорусі і, зокрема, не скасовувати заборону на видачу віз тим, хто напряму був втягнутий в порушення демократичних виборчих стандартів. Водночас, депутати закликали до тимчасового призупинення заборони на видачу віз для інших представників офіційної Білорусі, з тим, щоб це сприяло змінити схвалений наприкінці червня закон про додаткові обмеження в діяльності засобів масової інформації.

Депутати також закликали Раду ЄС та Єврокомісію розглянути можливість спрощення візового режиму для громадян Білорусі, здешевіти вартість віз, а також закликали владу Білорусі скасувати виїздні візи для своїх громадян і, зокрема, для дітей та студентів.

Європарламент привітав позицію Білорусі, яка, не зважаючи на тиск, не визнала незалежності Абхазії та Південної Осетії і засудив існування в цій країні інституту смертної кари.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Білорусі відбулися парламентські вибори, які були визнані спостерігачами ОБСЄ як недостатньо демократичними. Проведення демократичних виборів було однією з умов Ради міністрів з питань закордонних справ ЄС для можливого скасування санкцій проти Білорусі. Питання про можливість скасування санкцій буде розглянуто на засіданні Ради міністрів 13-14 жовтня в Люксембургу.