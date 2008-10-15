Світ має дати глобальну відповідь на фінансову кризу

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та прем`єр-міністр Великобританії Гордон БРПУН наголошують на необхідності глобального підходу до розв`язання фінансової кризи.

Як передає власний кореспоондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні журналістам після зустрічі за кілька годин до початку засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Терміновим пріоритетом на сьогодні є координація дій на міжнародному рівні і, в першу чергу, з США», - заявив Ж.БАРРОЗУ.

«Дуже важливо, що Європа на рівні Єврогрупи прийшла до висновку про необхідність спільних дій», - зазначив Г.БРАУН.

«Я сподіваюсь, що сьогодні ми знайдемо відповідь для всієї Європи, щоб стабілізувати фінансові риинки», - додав британський прем`єр.

На переконання Г.БРАУНА, на першому етапі необхідно стабілізувати фінансові ринки, здійснити рекапіталізацію банків, які потерпають від кризи, а також забезпечити краще ваикористання європейських фондів для розвитку, в тому числі малого та середнього бізнесу.

На другому етапі, за словами британського прем`єра, потрібно розробити підходи для забезпечення подальшого розвитку фінансових ринків, вирішити питання координаціїї дій із США і повернути довіру.

«Ми маємо створити інституції, які відповідатимуть викликам глобального ринку», - наголосив Г.БРАУН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі розпочинається засідання Європейської Ради, основними питаннями якого стануть проблеми фінансових ринків, кліматичні зміни, питання ратифікації Ласрбонської угоди та відносини з Росією в світлі російсько-грузинського конфлікту.