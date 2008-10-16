Мінпромполітики хоче будувати ”корвети” з компаніями Європи

Київ. 16 жовтня. УНІАН. У створенні українського військового корабля класу “корвет” візьмуть участь провідні французькі, німецькі, італійські та голландські компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМІЛОСТІВИЙ сьогодні під час круглого столу “Україна – НАТО: потенціал співробітництва у сфері ОПК”.

“До створення українського військового корабля класу “корвет” залучатимуться провідні французькі, німецькі, італійські та голландські компанії. Наразі, ще триває робота з вивчення цього питання. Адже це доволі складний, наукомісткий і фінансово затратний проект”, - сказав В.НЕМІЛОСТІВИЙ.

При цьому він зауважив, що економічне обґрунтування проекту можна розглядати за двома аспектами. “Якщо йтиметься про задоволення визначених потреб лише вітчизняних Військово-морських сил, то, можливо, це буде дуже амбітний проект. Якщо ж інші країни виявлять бажання також закупати цей корабель, то це матиме інші економічні наслідки”, - зауважив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2008 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор ТЕНЮХ повідомив, що роботи зі створення ескізного проекту корабля типу “корвет” проходять згідно з графіком.

У свою чергу, голова Комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що реалізація проекту “корвет” може об’єднати підприємства оборонно-промислового комплексу України.

За його словами, на сьогодні до кооперації з розробки та виробництва корабля класу “корвет” залучено 50 підприємств ОПК, що розташовані в Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Запоріжжі, Черкасах, Севастополі, Сімферополі та Одесі. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що, за попереднім оцінками, вітчизняні підприємства приблизно на 60% здатні забезпечити виконання робіт з будівництва корабля типу “корвет”. Він також наголосив, що будівництво “корвету” є критично важливим завданням для ВМС України, оскільки саме цей клас корабля визначено основним для українського військового флоту.