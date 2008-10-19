У Страсбурзі пройде година голосування в Європарламенті

Депутати планують визначитися щодо проектів доповідей про ратифікацію угод з Новою Зеландією про наукову та технологічну співпрацю та з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) про безпековий аудит та інспекції. Крім того, депутати планують визначитися щодо доповідей Діани УЕЛЛІС (група ліберальних партій, Великобританія) про додатковий захисний сертифікат для медичних препаратів, Жерара ДЕПРЕ (група ліберальних партій, Бельгія) про судову співпрацю в кримінальних справах щодо визнання Європейського ордеру, Реймера БОГЕ (група народних партій, Німеччина) про мобілізацію Європейського фонду вирівнювання наслідків глобалізації, Андерса ВІЙКМАНА (група народних партій, Швеція) щодо створення Альянсу боротьби з кліматичними змінами між ЄС та найбіднішими країнами світу, що розвиваються, та ряду інших.