Росія, Іран та Катар хочуть створити газовий ОПЕК

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Росія, Іран і Катар висловлюють зацікавленість у створенні ”газової ОПЕК”.

Про це сьогодні заявив міністр нафти Ірану Голям Хосейн НОЗАРІ після тристороннього засідання, в якому також взяли участь голова правління ”Газпрому” (GAZP) Олексій МІЛЛЕР і міністр енергетики і промисловості Катару Абдалла бен Хамад аль-АТИЙЯ.

“На цій зустрічі були ухвалені великі рішення”, - заявив Г.НОЗАРІ.

Представники трьох країн, що є світовими лідерами із запасів газу, підкреслили, що ”зацікавлені і з усією серйозністю займатимуться створенням Організації країн-експортерів газу”, передає ПРАЙМ-ТАСС.

“На сьогоднішніх консультаціях сторони домовилися про швидке створення цієї організації і підготовку її статуту”, - сказав Г.НОЗАРІ. ”Учасники переговорів підкреслили, що цей документ має бути представлений на майбутньому засіданні керівників МЗС держав - членів Форуму країн-експортерів газу”, - додав він.

Довідка УНІАН. 9 квітня 2007 р. міністри енергетики держав Форуму країн - експортерів газу (ФКСЕГ) на нараді в Досі обговорили ідею створення газового картелю.

Ідея створення організації, яка за аналогією з ОПЕК об`єднала б виробників природного газу, була висловлена Іраном. Багато держав визнали цю пропозицію цікавою, тоді як країни-споживачі, навпаки, висловлюють занепокоєння. Вони побоюються, що поява газового картелю призведе до зростання цін на один з найпопулярніших видів енергосировини. У свою чергу, аналітики схиляються до думки, що ця ідея навряд чи буде втілена в життя. Проти створення газового картелю вже виступили США і країни ЄС.

ФКЕГ був утворений у 2001 р. Крім Росії, до нього входять, зокрема, такі країни, як Алжир, Венесуела, Єгипет, Індонезія, Іран і ОАЕ. Учасники форуму видобувають в сукупності близько 40% усього світового газу, що видобувається, і мають приблизно 70% світових запасів цього природного ресурсу.

Палата представників Конгресу США на засіданні 11 липня 2007 р. схвалила законопроект про протидію створенню ”газової ОПЕК”. ”Росія неодноразово демонструвала свою готовність скористатися роллю постачальника нафти і газу для здійснення політичного тиску на інші країни, такі як Грузія, Україна, Білорусь й інші”, - наголошується, зокрема, в законопроекті.