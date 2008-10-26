Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ розпочне дводенний офіційний візит до Південно-Африканської республіки

В ході першого дня візиту Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ планує взяти участь у відкритті 10-ї сесії Пан-Африканського парламенту у Преторії, об 11-00 запланована його зустріч з Президентом Пан-Африканського парламенту Гертрудою МОНГЕЛЛА, о 13-00 – зустріч з Президентом Африканського Союзу Джакайа КІКВЕТЕ.

28-го жовтня Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ перебуватиме у Йоганнесбургу, де, зокрема, планує зустрітися з Нельсоном МАНДЕЛОЮ.