Робочі групи зі скасування віз з ЄС зустрінуться вже в листопаді

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Засідання окремих груп щодо діалогу про безвізовий режим з ЄС мають відбутися до кінця листопада.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, відповідної домовленості було досягнуто в ході першого засідання старших посадових осіб України та Єврокомісії з питань безвізового діалогу, що відбулося 30 жовтня в Брюсселі.

В ході засідання було схвалено рішення, що самі групи будуть створені найближчим часом. Вони обговорюватимуть питання безпеки документів, боротьби з нелегальною міграцією, підтримки громадського порядку та безпеки та зовнішніх відносин.

У представництві України УНІАН повідомили, що європейська сторона підтвердила, що головним на нинішньому етапі діалогу має бути взаємна підготовка графіку та плану дій, реалізація яких дасть можливість ЄС у перспективі ухвалити рішення про запровадження безвізового режиму з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Україна та ЄС започаткували діалог на рівні експертів про перехід до безвізового режиму. Рішення про започаткування такого діалогу з метою переходу на безвізовий режим в довгостроковій перспективі було схвалено на самміті ЄС-Україна у Парижі 9 вересня цього року.

Делегацію України очолює заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію Єврокомісії – директор Департаменту з питань імміграції та притулку Генерального директорату “Юстиція, свобода та безпека” Єврокомісії Жан-Луї Де БРАУЕР.