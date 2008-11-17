Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Renault в 4-му кварталі скоротить виробництво автомобілів на 25%.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні генеральний директор групи Renault Патрік ПЕЛАТА.

“Знизимо виробництво приблизно на 25% в четвертому кварталі порівняно з третім кварталом цього року”, - сказав він.

За його словами, скорочення виробництва має на меті зменшити запаси автомобілів на складах у зв’язку з падінням продажів.

Раніше, 14 листопада, група Renault також повідомила про те, що 5 заводів у Франції та в Європі будуть тимчасово зупинятися.

Як повідомляв УНІАН, криза продажів автомобілів в Європі стала результатом найбільшої з 1930-х років фінансової кризи в світі.