Рада міністрів ЄС підтримала обмеження вартості смс в роумінгу

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС погодилася зменшити вартість СМС в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Таким чином, Рада міністрів підтримала пропозицію Єврокомісії встановити максимальну вартість СМС-повідомлення в роумінгу на рівні 0,11 євро (без ПДВ), що майже на 60% менше, ніж середня вартість СМС-повідомлення зараз – 0,29 євро.

Крім того, проект Директиви передбачає, що під час перебування в іншій країні-члені ЄС, користувач мобільного зв’язку має отримувати повідомлення про вартість послуги “Мобільний Інтернет” в роумінгу для того, щоб уникнути “цінового шоку” після отримання рахунку за використання цієї послуги.

Пропозиції Єврокомісії, підтримані Радою міністрів, мають також отримати підтримку Європарламенту.

Єврокомісія сподівається, що Європарламент не буде проти цієї пропозиції, і вона зможе набрати чинності вже з 1 липня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала обмежити вартість СМС в роумінгу 23 вересня цього року.

В 2007 році в ЄС вже було запроваджено обмеження на вартість мобільних дзвінків у роумінгу. Максимальна вартість “роздрібного” (для кінцевого споживача) вхідного дзвінка в роумінгу встановлена в 24 центи за хвилину на 2007 рік, 22 центи – починаючи з 2008 року та 19 центів – починаючи з 2009 року.

Максимальна вартість “роздрібного” вихідного дзвінка в роумінгу встановлена в 49 центів за хвилину з 2007 року з поступовим зниженням до 46 центів в 2008 році та 43 центів – з 2009 року.