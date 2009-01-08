Індикатор бізнес-клімату у грудні в єврозоні сягнув історичного максимуму

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у грудні продовжив падіння і досяг історичного максимуму з моменту його запровадження в 1985 році, знизившись з –2,10 у листопаді до –3,17 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань по всіх п’яти показниках: оцінок виробництва в найближчі місяці, оцінок загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень, залишків продукції на складах та оцінок виробничих трендів в попередні місяці.